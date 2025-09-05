Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:004"32-bit Linux is Obsolete."Bryan LundukeSep 05, 20254ShareThe plan to phase out 32-bit support for Linux outlined at Open Source Summit Europe last month. More from The Lunduke Journal: https://lunduke.com/Discussion about this videoCommentsRestacksThe Lunduke Journal of TechnologyMake Computers Fun AgainMake Computers Fun AgainSubscribeListen onSubstack AppApple PodcastsRSS FeedAppears in episodeBryan LundukeRecent EpisodesOpen Source Leaders Debate How to Deal with LundukeSep 3 • Bryan LundukeFired Microsoft Employee Encouraged Corporate SabotageSep 3 • Bryan LundukeGoogle Dodges All Remedies in Search Engine Monopoly CaseSep 3 • Bryan LundukeGNOME Foundation Executive Director Out After 4 MonthsAug 29 • Bryan Lunduke4Chan and Kiwi Farms File Lawsuit Against UKAug 28 • Bryan LundukeMicrosoft Fires "Intifada" EmployeesAug 28 • Bryan LundukeVideo of "Worker Intifada" Occupying Microsoft President's OfficeAug 27 • Bryan Lunduke