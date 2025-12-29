After receiving an Al generated email, the programming legend (known for his work on Go, Plan 9, UNIX, & UTF-8) says, "F**k you people. Raping the planet."
Rob Pike to AI: "Just f**k you. F**k you all."
Dec 29, 2025
