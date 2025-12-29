The Lunduke Journal of Technology

The Lunduke Journal of Technology

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00

Rob Pike to AI: "Just f**k you. F**k you all."

Bryan Lunduke's avatar
Bryan Lunduke
Dec 29, 2025

After receiving an Al generated email, the programming legend (known for his work on Go, Plan 9, UNIX, & UTF-8) says, "F**k you people. Raping the planet."

More from The Lunduke Journal:
https://lunduke.com/

Discussion about this video

User's avatar

Ready for more?

© 2025 Bryan Lunduke · PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture