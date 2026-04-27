The System76 endorsed "Open Source Exemption" added to Colorado SB26-051 means BSD licensed code would be exempt... but GPL code (like Linux) would still require Age Verification.
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"Open Source Exemption" to Colorado's Age Verification Law Would Not Include GPL
Apr 27, 2026
The System76 endorsed "Open Source Exemption" added to Colorado SB26-051 means BSD licensed code would be exempt... but GPL code (like Linux) would still require Age Verification.
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